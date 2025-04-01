Художница Людмила Разумова, осужденная на семь лет колонии по обвинению в распространении «фейков» об армии, написала заявление в Следственный комитет по Тверской области после нападения сокамерницы в тюремной больнице в Торжке.

Разумова потребовала привлечь к уголовной ответственности осужденную Н., которая, по словам художницы, пыталась убить ее 24 марта в камере тюремной больницы.

Она избила меня и душила проводом от кипятильника, говоря при этом, что хочет меня убить. В результате ее действий я потеряла сознание, а она посчитала, что я умерла, и перестала меня душить. Я, придя в себя, стала стучать табуреткой в решку двери, чем препятствовала в доведении ее умысла до конца, — цитирует «Новая газета» заявление Разумовой. — От преступных действий осужденной Н. у меня образовались многочисленные телесные повреждения, в том числе и странгуляционная борозда на шее. Повреждения зафиксированы врачами. Само происшествие записано на видео.

Разумову перевели из исправительной колонии № 5 в Вышнем Волочке в тюремную больницу в середине марта. Осужденную Н. этапировали в медучреждение вместе с художницей. Разумова считает, что перевод Н. и покушение не были случайным совпадением, а в колонии ее жизни грозит опасность.

Правозащитный проект «Первый отдел» назвал имя заключенной, напавшей на Разумову — Ксения Набатчикова. За что ее осудили, не уточняется. Известно, что она стояла на профучете в колонии.

По мнению Разумовой, драка с Набатчиковой была спланирована сотрудниками ФСИН: сокамерницу отправили в больницу по поводу, который выглядит надуманным, а также создали ситуацию, в которой конфликт был неизбежен. О чем идет речь, не уточняется.

Адвокат художницы Максим Харченко рассказывал, что между заключенными произошел бытовой конфликт. Разумова облила сокамерницу водой «в ответ на ее агрессивное действие», после чего Набатчикова начала бить и душить художницу.

По данным «Первого отдела», Разумову до сих пор не опросили после драки, а проверку, на которую отводится до 10 дней, все еще не провели.

Разумова также направила заявление прокурору Торжокского района и написала обращения к Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и Уполномоченной по правам человека в Тверской области Надежде Егоровой.

Людмилу Разумову и ее мужа Александра Мартынова в марте 2023 года приговорили по делу о «фейках» об армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) и «вандализме» по мотиву политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК). Разумовой назначили семь лет колонии общего режима, Мартынову — шесть с половиной лет. Поводом для преследования супругов стали антивоенные публикации в социальных сетях и граффити.

После этапирования в колонию в Тверской области Разумова сообщала об ухудшении состояния своего здоровья, в частности, на фоне регулярных отправок в штрафной изолятор и помещение камерного типа. С 28 февраля по 12 марта 58-летняя Разумова держала сухую голодовку из-за давления со стороны администрации колонии и отказов в медицинской помощи.

Дело Разумовой и Мартынова

«Украина, прости нас» История художницы Людмилы Разумовой и ее мужа Александра Мартынова. После начала вторжения они рисовали в своем поселке антивоенные граффити, а теперь получили срок за «вандализм» и «фейки»

Дело Разумовой и Мартынова

«Украина, прости нас» История художницы Людмилы Разумовой и ее мужа Александра Мартынова. После начала вторжения они рисовали в своем поселке антивоенные граффити, а теперь получили срок за «вандализм» и «фейки»