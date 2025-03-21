Художницу Людмилу Разумову, осужденную за антивоенное граффити, перевели в тюремную больницу. Она почти две недели держала сухую голодовку

Художницу Людмилу Разумову, осужденная на семь лет колонии по обвинению в распространении «фейков» об армии и вандализме, перевели из исправительной колонии № 5 Тверской области в тюремную больницу в Торжке, сообщила «Новая газета», ссылаясь на адвоката Максима Харченко.

По данным издания, художницу перевели в больницу 20 марта. В группе поддержки Разумовой и ее мужа Александра Мартынова пока не знают, куда перевели художницу. «Пришла отбивка „Адресат убыл“. Надеемся, что Людмилу перевели в больницу Торжок», — говорится в сообщении группы.

58-летняя Разумова держала сухую голодовку с 28 февраля по 12 марта из-за давления со стороны администрации колонии и ухудшения состояния своего здоровья в заключении.

С момента прибытия в колонию Разумову администрация отказывала ей в медицинской помощи, художницу по надуманным предлогам не менее семи раз отправляли в штрафной изолятор и как минимум дважды — в помещение камерного типа.

Во время голодовки Разумова также находилась в ШИЗО, после завершения акции протеста ей назначили еще 14 суток штрафного изолятора. Группа поддержки художницы связывает давление администрации колонии с жалобами Разумовой на условия содержания и нарушения в ИК.

Людмиле Разумовой и ее мужа Александру Мартынову в марте 2023 года вынесли приговор по делу о «фейках» об армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) и «вандализме» по мотиву политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК). Разумовой назначили семь лет колонии общего режима, Мартынову — шесть с половиной лет. Поводом для преследования супругов стали антивоенные публикации в социальных сетях и граффити. «Мемориал» признал супругов политзаключенными.

История Разумовой и Мартынова

«Украина, прости нас» История художницы Людмилы Разумовой и ее мужа Александра Мартынова. После начала вторжения они рисовали в своем поселке антивоенные граффити, а теперь получили срок за «вандализм» и «фейки»

История Разумовой и Мартынова

«Украина, прости нас» История художницы Людмилы Разумовой и ее мужа Александра Мартынова. После начала вторжения они рисовали в своем поселке антивоенные граффити, а теперь получили срок за «вандализм» и «фейки»