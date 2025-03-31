Шесть европейских стран заявили о готовности продолжать «давление на Россию» и вводить новые санкции

Министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Великобритании, а также глава европейской дипломатии выпустили совместное заявление, в котором объявили о готовности оказывать «дальнейшее давление на Россию», в том числе с помощью новых санкций. Заявление опубликовано на сайте МИД Германии по итогам встречи министров в Мадриде.

В нем говорится о «непоколебимой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», а также о «справедливом и прочном мире», основанном на принципах устава ООН и международном праве. Представители шести стран ЕС отметили, что Украина продемонстрировала приверженность миру, согласившись на полное прекращение огня без предварительных условий, но «агрессия России против Украины не прекратилась». По мнению авторов заявления, Россия должна показать, что «серьезно настроена прекратить войну» вместо того, чтобы «навязывать новые условия и продолжать атаки на украинские города и инфраструктуру».

Шесть стран ЕС также заявили, что готовы и дальше «укреплять Украину посредством значительной краткосрочной и долгосрочной военной поддержки».

«Мы также готовы оказать дальнейшее давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая принятие новых санкций, чтобы помешать ей вести агрессивную войну и обеспечить для Украины наилучшую из возможных позиций для обеспечения справедливого и прочного мира. <…> Мир должен быть справедливым, и агрессия России не может закончиться наградой агрессору», — говорится в заявлении.

Германия, Испания, Франция, Италия, Польша и Великобритания также заявили, что не примут никаких соглашений, «которые ограничивают военную и оборонную промышленность Украины или военное присутствие стран-партнеров в Украине».

По информации EUobserver, в Евросоюзе начали работу над семнадцатым пакетом санкций в отношении России, но она находится «на раннем этапе». Один из европейских дипломатов рассказал изданию, что предложения по санкциям ожидаются в начале лета. Еще один дипломат выразил сомнения по поводу каких-либо сроков. «Мы должны посмотреть, как будут развиваться [мирные] переговоры между США, Россией и Украиной», — добавил он.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что президент РФ Владимир Путин проверяет, чего можно добиться с президентом США Дональдом Трампом в вопросе ослабления санкций, в том числе европейских, введенных в отношении России. Собеседники агентства заявили, что частью «продуманной стратегии» Кремля стало требование подключить Россельхозбанк к международной банковской системе SWIFT, которую контролирует Евросоюз. Россия выдвинула такое условие в рамках переговоров о перемирии в Черном море.