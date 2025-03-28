Кремль: Россия оставляет за собой право наносить удары по украинским энергообъектам, так как Киев не соблюдает мораторий

Российская сторона оставляет за собой право наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре «в случае несоблюдения» этого моратория украинскими властями. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Было бы нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры», — заявил представитель Кремля.

По его словам, украинские военные «не выполняют приказы в части ненанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры». Он подчеркнул, что «попытки нанесения этих ударов продолжаются ежедневно».

«Наблюдается тотальная бесконтрольность со стороны действий ВСУ. Объективно совершенно все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства страны. Продолжают наноситься попытки ударов по объектам энергосистемы, энергоинфраструктуры РФ. Соответственно, если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются», — приводит слова Пескова ТАСС.

После того, как Россия и Украина согласились на предложение США прекратить удары по энергетической инфраструктуре, Минобороны РФ ежедневно обвиняет Киев в нарушении этой договоренности. По версии Москвы, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре действует с 18 марта. Украина такую дату не называла.

В свою очередь советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин утверждал, что с 18 марта было восемь подтвержденных попаданий по энергетическим объектам Украины. 26 марта президент Украины говорил, что пока технические команды еще не определили механизм мониторинга выполнения Россией договоренностей о запрете ударов по энергетической инфраструктуре, поэтому точно оценить соблюдение этих соглашений пока невозможно.

Утром 28 марта Минобороны заявило, что ВСУ атаковали газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области, которая после этого «фактически уничтожена». В свою очередь украинский «Нафтогаз» в тот же день сообщил, что Россия нанесла комбинированный удар по инфраструктуре компании, повредив газодобывающие мощности.

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