«Энергообъект фактически уничтожен». Минобороны России обвинило Украину в ударе по газоизмерительной станции «Суджа»

Минобороны России утверждает, что утром 28 марта украинские военные нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области.

По версии ведомства, удар был нанесен с применением реактивных снарядов системы HIMARS. В результате на станции произошло «сильное возгорание», энергообъект, как утверждает Минобороны, «фактически уничтожен».

Украинская сторона это заявление пока не комментировала.

Минобороны также утверждает, что утром 28 марта российские силы ПВО сбили 19 украинских дронов над Саратовской областью, объектом их атаки была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, ведомство заявляет, что накануне в Шебекинском районе Белгородской области отключилось электроснабжение из-за артиллерийского обстрела объекта филиала «Россетей».

«Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских „союзников“», — добавили в Минобороны.

С тех пор, как Россия и Украина согласились на предложение США прекратить удары по энергетической инфраструктуре, Минобороны РФ ежедневно обвиняет Киев в нарушении этой договоренности. Москва утверждает, что режим прекращения атак на энергообъекты действует уже более недели — с 18 марта. Киев эту дату не подтверждал. Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин утверждал, что с 18 марта — когда Россия заявила о приостановке атак — было восемь подтвержденных попаданий по энергетическим объектам Украины.

Читайте также

Война Тысяча сто двадцать седьмой день. О чем договорились участники встреч в Эр-Рияде? У России и Украины очень разные версии

Читайте также

Война Тысяча сто двадцать седьмой день. О чем договорились участники встреч в Эр-Рияде? У России и Украины очень разные версии