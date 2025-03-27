Журналисты Der Spiegel нашли в открытом доступе личные данные высокопоставленных чиновников из команды Трампа

Личные данные некоторых высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа находятся в открытом доступе, обнаружили журналисты немецкого издания Der Spiegel.

В базах утечек журналистам удалось найти номера мобильных телефонов и адреса электронной почты, в том числе привязанные к аккаунтам в Instagram, LinkedIn, Dropbox и Signal. В некоторых случаях, пишет Der Spiegel, в открытом доступе находятся даже пароли.

Среди тех, чьи личные данные находятся в открытом доступе, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц, министр обороны США Пит Хегсет, а также глава Национальной разведки Тулси Габбард. Все они оказались фигурантами скандала с секретным чатом в мессенджере Signal, в который по ошибке добавили главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга.

Как отмечает Der Spiegel, информация, которую обнаружили журналисты, может быть использована для взлома, например, разведслужбами недружественных стран.

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг 14 марта объявил, что получил доступ в секретный чат, в котором высокопоставленные чиновники администрации Трампа обсуждали удары по йеменским хуситам. Участниками чата, среди прочих, были вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет.

Ответственность за утечку взял на себя советник по нацбезопасности Майк Уолц, объявивший, что это он создал чат. Приглашение в чат было направлено Голдбергу от имени Уолца, при этом, как уверяет советник по нацбезопасности, журналист был в списке участников под другим именем.

Трамп заявил, что не будет увольнять Уолца, а также подчеркнул, что присутствие журналиста в секретном чате никак не повлияло на операцию против хуситов.

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