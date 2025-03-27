AP: Франция предлагает в качестве одного из вариантов разместить европейских миротворцев в Украине «где-то вдоль реки Днепр»

Франция в качестве возможного варианта размещения европейских миротворцев в Украине предлагала развертывание «значительных сил» в центральной части страны, пишет Associated Press со ссылкой на неназванного французского чиновника.

По словам собеседника AP, на закрытых обсуждениях говорилось о размещении миротворческих сил «где-то вдоль реки Днепр, вдали от линии фронта». Другой вариант, как он заявил, предполагал размещение миротворцев «еще дальше от фронта, на крайнем западе Украины или в соседней стране».

Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что если Украина после прекращения огня снова подвергнется агрессии, то развернутый там контингент будет «реагировать на конфликтную ситуацию», но какая реакция может последовать, он не пояснил. При этом он добавил, что европейские силы не будут размещены на передовой и «не будут задействованы в первый день против российских войск» в случае агрессии.

Пока никакие варианты размещения — как и вообще присутствия европейского контингента в Украине в случае заключения перемирия — официально не утверждались. В Москве неоднократно подчеркивали, что размещение миротворцев НАТО в Украине неприемлемо для России.

С середины 2024 года в европейских странах начали обсуждать отправку миротворческого контингента в Украину в качестве гарантий безопасности в случае прекращения огня. В Украине рассчитывали на 40–50 тысяч миротворцев, однако пока эти планы и обсуждения остаются теоретическими.

О готовности отправить в Украину своих военных объявляли несколько европейских стран. После того, как в конце февраля 2025 года Владимир Зеленский публично поссорился с Дональдом Трампом Франция и Великобритания создали и возглавили «коалицию желающих» («coalition of the willing») — группу стран, готовых выступить гарантами безопасности для Украины. Пока все обсуждения ведутся в ее рамках.

27 марта в Париже проходит саммит коалиции желающих, на который прилетел Владимир Зеленский. Перед саммитом он отдельно встретился с Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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