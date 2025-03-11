Макрон заявил, что гарантии безопасности для Украины «не должны быть отделены от НАТО». В Москве возражали против этого

Участники встречи, которую президент Франции Эммануэль Макрон провел с начальниками штабов европейских стран, согласились, что гарантии безопасности для Украины «не должны быть отделены от НАТО и его возможностей», передают Le Figaro и BFMTV.

На встрече Макрон призвал военных руководителей около 30 стран начать разработку «плана по определению надежных гарантий безопасности» для Украины в случае мирного соглашения с Россией, сообщил Елисейский дворец.

Столкнувшись с «ускорением мирных переговоров», Макрон уточнил, что необходимо «перейти от концепции к плану», чтобы определить надежные гарантии безопасности для установления прочного и долговременного мира в Украине, говорится в сообщении Елисейского дворца.

В европейских странах активно обсуждают отправку миротворческого контингента в Украину в качестве гарантий безопасности, однако в Москве неоднократно заявляли, что размещение миротворцев НАТО неприемлемо для России. В частности, об этом говорил глава МИД России Сергей Лавров в середине февраля. «Появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами, ничего в этом плане не меняет, это нам, конечно же, неприемлемо», — говорил он.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта и говорил, что к позиции МИД ему «добавить нечего».

5 марта Макрон выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Россия стала угрозой для всей Европы. Он заявил, что в интересах Франции работать с европейскими союзниками и пообещал собрать глав государств, которые хотят участвовать в создании «прочного мира» в Украине, а также начальников штабов армий стран, готовых гарантировать будущий мир.

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