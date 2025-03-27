Владимир Путин прокомментировал и фактически оправдал заявления президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов.

«Это только на первый взгляд может кого-то удивить. Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного, — заявил Путин, выступая на международном арктическом форуме. — На самом деле такие планы у США проявились еще в 60-е годы ХIХ века. Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии. Но эта идея не получила тогда поддержку конгресса».

По словам Путина, планы США в отношении Гренландии серьезные и очевидно, что они будут продвигать свои военно-стратегические интересы в Арктике.

Путин также отметил, что международное взаимодействие в Арктике «переживает не лучшие времена». Однако Россия, по его словам, выступает за равноправное сотрудничество в регионе. «Мы готовы к совместной работе не только с арктическими государствами, но со всеми, кто так же, как и мы, разделяет ответственность за стабильное, устойчивое будущее планеты, способен принимать сбалансированные решения, рассчитанные на десятилетия вперед», — добавил Путин.

Дональд Трамп еще со времен своего первого президентского срока неоднократно высказывался о том, что Гренландия должна стать частью США. Среди прочего он говорил, что «владение и контроль над Гренландией — это абсолютная необходимость» для национальной безопасности США. Трамп также не исключал возможность экономического или военного принуждения, чтобы получить контроль над островом. На фоне этих заявлений Дания увеличила расходы на оборону Гренландии.

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