Спецпосланник Трампа заявил, что ядерное оружие, которое Украина передала РФ по Будапештскому меморандуму, было российским

Специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл написал в соцсети X (ранее твиттер), что ядерное оружие, которое Украина отдала РФ по Будапештскому меморандуму, было российским.

«Оно не было украинским. Это неприятный факт», — заявил Гренелл.

Ему ответил Стивен Пайфер, занимавший пост посла США в Украине в 1998-2000 годах. Для начала Пайфер напомнил, что лично участвовал в подготовке Будапешсткого меморандума.

«Гренелл категорически ошибается, — написал бывший посол. — Ядерные боеголовки в Украине были бывшими советскими, а не российскими. Боеголовки на хранении находились под исключительной ответственностью Украины».

Будапешсткий меморандум был подписан в декабре 1994 года Россией, Украиной, Великобританией и США. Документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом в октябре 2024 года говорил, что Будапештский меморандум и другие договоренности с Россией не работают. Для защиты, по словам Зеленского, Украине нужно либо вступить в НАТО, либо иметь ядерное оружие. При этом президент Украины подчеркнул, что его страна не собирается сама производить ядерное оружие. В феврале 2025 года в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский призвал дать Украине ядерное оружие, если вопрос о вступлении Украины в НАТО растянется на годы.