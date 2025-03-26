Российские производители электроники предложили ограничить параллельный импорт иностранных устройств

Российские производители электроники предлагают ограничить параллельный импорт иностранных брендов в потребительском сегменте, предоставить льготные кредиты для торговых организаций на закупку российских устройств, а также ввести дополнительный утильсбор.

Такие предложения, пишет «Коммерсант», были озвучены главой автономной некоммерческой организации «Вычислительная техника» (в нее входят российские производители электроники Yadro, «Аквариус», Kraftway и другие) Светлана Легостаева на заседании Совета Федерации 25 марта.

Производители электроники отметили, что благодаря господдержке в стране создано достаточно производственных мощностей, чтобы «обеспечить государство, бизнес и граждан современной электронной продукцией», однако они недозагружены.

По оценке Легостаевой, из-за слабых продаж российской потребительской электроники государство недополучает около 12 миллиардов рублей в год. Меры поддержки, озвученные главой «Вычислительной техники», рассчитаны на три года.

Ретейлеры, опрошенные изданием, позитивно оценили предложение о льготных кредитах и кешбэке на российскую электронику, однако считают, что запрет параллельного импорта и дополнительный утильсбор «могут привести к росту стоимости и ухудшению качества продукции и сужению ассортимента для граждан, а также к росту нелегального сегмента».

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие иностранные компании, включая производителей электроники, ушли с российского рынка. Тем не менее продукция таких компаний доступна в РФ благодаря параллельному импорту. Список компаний, чья продукция не может ввозить в РФ по параллельному импорту, утверждает правительство.

В июне 2023 года АНО «Вычислительная техника» уже предлагала правительству РФ ограничить параллельный импорт продукции более 20 зарубежных производителей вычислительной техники, включая Acer, IBM и Dell.