Власти РФ обсуждают запрет на параллельный импорт продукции Acer, IBM, Dell и других производителей вычислительной техники 

Минпромторг и Минэкономики рассматривают возможность ограничения параллельного импорта в Россию продукции более 20 зарубежных производителей вычислительной техники, включая Acer, IBM и Dell, пишет «Коммерсант».

Как стало известно изданию, консорциум предложил Минпромторгу исключить из перечня оборудования, подлежащего параллельному импорту, технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schneider Electric.

В Минэкономики, по данным источника издания, рассматривают еще более широкий список брендов для запрета параллельного импорта. В него входят: IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fujitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак подтвердил «Коммерсанту», что возможность запрета параллельного импорта продукции ряда производителей вычислительной техники обсуждается, добавив, что его министерство «ждет более конкретно сформулированных предложений». При этом источник издания на рынке утверждает, что нормативный акт о внесении изменений в список параллельного импорта уже подготовлен.

В Минцифры, в свою очередь, заявили, что «рассмотреть вопрос о блокировке параллельного импорта возможно только в отношении той продукции, производство которой уже налажено в РФ».

Некоторые участники рынка высказывают опасения, что запрет параллельного импорта продукции крупнейших производителей вычислительной техники может привести к дефициту и росту стоимости оборудования (как импортного, так и отечественного), а также затормозит развитие некоторых направлений IT-отраслей, в том числе финансового сектора и облачных платформ.

«Сейчас российские СХД [системы хранения данных] и серверы не способны полностью удовлетворить потребность рынка, как в количественном плане, так и в техническом», — заявил изданию основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие международные компании, в том числе и производители вычислительной техники, объявили об уходе с российского рынка. Власти РФ разрешили так называемый параллельный импорт продукции, которая больше не поставляется в страну напрямую. Продукцию каких именно брендов можно ввозить в РФ в рамках параллельного импорта, определяет правительство.

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