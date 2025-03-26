Хакеры атаковали «Лукойл»

Компьютерная инфраструктура «Лукойла» подверглась хакерской атаке, сообщает РБК со ссылкой на источники. О том, что утром 26 марта компанию атаковали хакеры, также сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Лукойл» попал под атаку вируса-шифровальщика, рассказал собеседник РБК в одной из компаний по обеспечению информационной безопасности. По состоянию на 13:00 по Москве нефтяной компании не удалось восстановить доступ к своей инфраструктуре, рассказал источник издания в «Лукойле».

«В каком объеме случилась атака и какие с этим связаны риски, пока неизвестно», — заявил собеседник РБК, знакомый с ситуацией. По его словам, атака затронула два крупных подразделения компании, и восстановление систем может занять до суток.

Телеграм-каналы «Осторожно, новости» и «База» сообщали, что сотрудники «Лукойла» с утра среды не могут зайти в рабочие аккаунты. Их попросили выключить компьютеры и не заходить в аккаунты, используя логины и пароль, чтобы избежать утечки данных, утверждала «База». Источник канала заявил, что в прошлом году после похожей атаки систему компании восстанавливали три дня.

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов «Лукойла», в том числе на заправках. По данным Downdetector, больше всего жалоб поступило из Удмуртии, Нижегородской, Свердловской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Утром 26 марта пользователи мобильных операторов, банков и платежных систем жаловались на сбои. Национальная система платежных карт подтвердила, что с работой Системы быстрых платежей (СБП) возникли проблемы. В Сбербанке говорили, что проблемы в работе банковских приложений связаны со сбоями в СБП.

Это не первый сбой в Рунете за последние дни. 24 марта российские пользователи сообщили о сбоях в работе приложения Сбербанка и мобильных операторов. В Роскомнадзоре проблемы в работе сервисов объяснили сбоями в «иностранной серверной инфраструктуре».