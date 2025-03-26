В работе Системы быстрых платежей произошел сбой

Утром 26 марта пользователи сообщили о сбоях в работе Системы быстрых платежей (СБП). Это следует из данных сайтов Downdetector.su и Сбой.рф.

Большинство жалоб пришлись на период с 9 до 11 утра.

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор СБП) подтвердила РБК, что с работой системы возникли проблемы.

«НСПК фиксирует трудности в обработке операций через СБП. Специалисты компании работают над их устранением. Другие сервисы и системы НСПК в настоящий момент работают штатно», — сообщил оператор.

Пользователи также жаловались на проблемы с банковскими приложениями. В Сбербанке заявили ТАСС, что это связано со сбоями в Системе быстрых платежей.

Это не первый сбой, произошедший в Рунете, за последние дни. 24 марта российские пользователи сообщили о сбоях в работе приложения Сбербанка и мобильных операторов. В Роскомнадзоре тогда заявили, что «неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои». 20 марта сбой в работе интернета произошел в регионах Урала и Сибири.