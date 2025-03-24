Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения Сбербанка и операторов связи. В РКН снова объяснили это «использованием иностранной инфраструктуры»

Российские пользователи сообщили о сбоях в работе приложения Сбербанка. Это следует из данных сайтов «Сбой.рф» и Downdetector.su.

Большинство жалоб были зафиксированы в период с 13 до 14 часов по московскому времени.

В пресс-службе Сбербанка сообщили ТАСС, что на данный момент системы банка работают штатно.

Пользователи также сообщают о проблемах с доступом к игровым сервисам Epic Games и Steam. Кроме того, небольшое количество жалоб поступило на сбои в работе мобильных операторов МТС, «Билайна» и «Мегафона».

В Роскомнадзоре заявили, что неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранных серверов. «Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои. Рекомендуем отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров», — цитирует РКН «Интерфакс».

Последний раз о масштабном сбое в работе мобильных операторов и интернет-сервисов в России сообщалось 20 марта. Тогда Роскомнадзор также заявлял, что это связано с «использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои».