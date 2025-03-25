Фоторедактора «Медузы» Евгения Фельдмана оштрафовали на 5000 рублей по протоколу об участии в «нежелательной» организации

Гагаринский районный суд Москвы назначил фотографу и фоторедактору «Медузы» Евгению Фельдману административный штраф по протоколу об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП). Об этом адвокат Фельдмана Юрий Шофаренко сообщил правозащитному проекту «ОВД-Инфо» 25 марта.

По словам адвоката, журналисту назначили административный штраф в размере пяти тысяч рублей.

Как отмечает «ОВД-Инфо», протокол в отношении Фельдмана составили из-за видеозаписи в ютьюбе, где он рассказывал о фотографах на войне.

Российские суды в 2024 году выписали 81 административный штраф журналистам и читателям независимых СМИ, которые власти РФ объявили «нежелательными» организациями, сообщала «Медиазона». Больше всех штрафов пришлось на «Медузу» (45 протоколов), «Радио Свобода» (12) и «Дождь» (девять). По оценке «Медиазоны», в основном суды назначали штрафы журналистам или экспертам, которые так или иначе участвовали в создании материалов.

Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в январе 2023 года.

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