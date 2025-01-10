«Медиазона»: в 2024 году суды выписали 81 штраф за сотрудничество с «нежелательными» СМИ. Больше половины из них касаются «Медузы»

В течение 2024 года российские суды назначили 81 административный штраф журналистам и читателям независимых СМИ, которые объявлены властями РФ «нежелательными» организациями. Об этом пишет «Медиазона», изучившая судебную статистику.

Среди изданий больше всего протоколов пришлось на «Медузу» — 45 штрафов по статье 20.33 КоАП. Следом идут «Радио Свобода» (12 протоколов), «Дождь» (девять протоколов) и другие СМИ.

В основном суды назначали штрафы журналистам или экспертам, которые так или иначе участвовали в создании материалов. Часть штрафов выписаны читателям, которые делились материалами «нежелательных» СМИ в соцсетях.

Почти половина всех административных дел были инициированы Центром «Э» по Якутии — на основе его материалов составили 34 протокола (в том числе 23 — на «Медузу»).

2024-й год стал рекордным по числу штрафов по статье 20.33 КоАП — суды выписали 178 таких постановлений, 147 из которых опубликованы, отмечает «Медиазона».

При этом в 2024-м стали преобладать протоколы за сотрудничество с «нежелательными» независимыми СМИ. В прошлые годы массово штрафовали за сотрудничество с «нежелательными» религиозными организациями.

Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией в январе 2023 года.

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