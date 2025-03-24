В Эр-Рияде начались переговоры США и России

В отеле The Ritz-Carlton в Эр-Рияде начались переговоры делегаций США и России.

Встреча проходит в закрытом режиме. Сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию отеля, сообщает ТАСС.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что переговоры будут посвящены возможному возобновлению так называемой черноморской инициативы, «касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что помимо возобновления зерновой сделки будут обсуждаться другие «нюансы» и «аспекты» прекращения войны. Российскую делегацию в Эр-Рияде, как объявлял Ушаков, будут представлять глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Накануне в Саудовской Аравии также прошла встреча делегаций США и Украины. По ее итогам украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что «разговор был конструктивным и содержательным — обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере».

Предыдущие (и первые очные) переговоры российской и американской делегаций прошли в Эр-Рияде 18 февраля. После этого президент США Дональд Трамп созвонился вначале с Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским, обсудив с обоими лидерами частичное прекращение огня и остановку ударов по энергетической инфраструктуре. Технические параметры этого прекращения огня стороны пока не выработали.

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