Конституционный суд Южной Кореи отменил импичмент премьер-министра Хан Док Су

Конституционный суд Южной Кореи отменил импичмент в отношении премьер-министра Хан Док Су и восстановил его полномочия на посту исполняющего обязанности президента пишет Reuters.

Решение было вынесено по итогам голосования судей, в котором «за» высказались семеро, «против» — один, передает агентство Yonhap.

Пять из восьми судей сочли, что само ходатайство об импичменте было обоснованным, но оснований для импичмента было недостаточно, поскольку Хан Док Су не нарушал конституцию или закон. Еще двое судей постановили, что ходатайство об импичменте было недействительным с самого начала, поскольку его не поддержали две трети депутатов в парламенте.

Хан поблагодарил Конституционный суд за «мудрое решение» и пообещал «работать вместе, чтобы подготовить и реализовать ответные меры на глобальные изменения» и обеспечить развитие страны.

Хан Док Су занял пост исполняющего обязанности президента после того, как импичмент был объявлен лидеру страну Юн Сок Елю — из-за предпринятой им попытки ввести военное положение в начале декабря 2024 года. Однако менее чем через две недели после назначения, 27 декабря, импичменту был подвергнут и сам Хан Док Су — из-за его отказа назначить трех дополнительных судей в Конституционный суд. Кроме того, возглавляемый оппозицией парламент обвинил премьер-министра в том, что он не сделал достаточно, чтобы помешать решению президента ввести военное положение. На время отстранения Хана Док Су исполняющим обязанности президента стал вице-премьер Чхве Сан Мок.

В январе Юн Сок Еля задержали по ордеру суда, выданному после того, как президент не явился на допрос по делу. В начале марта суд освободил Юн Сок Еля из-под стражи, удовлетворив ходатайство его защиты. Конституционный суд официально импичмент Юн Сок Еля пока не утвердил.

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