Во дворе храма в Екатеринбурге установили копию трубы, по которой российские военные проникли в Суджу

Во дворе храма на Крови в Екатеринбурге, построенного на месте расстрела царской семьи, установили копию трубы, по которой российские военные прошли в Суджу, находившуюся под контролем ВСУ.

«Участок трубы протяженности 16 метров привезен в Храм на Крови. Диаметр установленной трубы в точности соответствует диаметру потока, обеспечившего нашим воинам героическую победу», — заявили в храме.

Труба станет одним из экспонатов выставки, посвященной операции российских военных в Курской области, в ходе которой была освобождена Суджа. Официальное открытие экспозиции запланировано на 25 марта.

Группа российских военных в начале марта, пройдя несколько километров по трубе неработающего газопровода, вошла в тыл украинским позициям в Судже. Российская пропаганда подробно рассказывала о вылазке через трубу, называя ее «героической» и «не имеющей аналогов». Независимые наблюдатели указывали, что эта вылазка не сыграла определяющей роли в освобождении Суджи.

Как российская пропаганда рассказывала об операции

«Невероятный по своей дерзости маневр. Смелая и нестандартная операция. Это войдет в учебники истории» Как российское ТВ восхищается военными, которые пробрались на окраины Суджи по газопроводу. Краткий пересказ

Как российская пропаганда рассказывала об операции

«Невероятный по своей дерзости маневр. Смелая и нестандартная операция. Это войдет в учебники истории» Как российское ТВ восхищается военными, которые пробрались на окраины Суджи по газопроводу. Краткий пересказ