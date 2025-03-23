Суд в Турции арестовал мэра Стамбула (и потенциального соперника Эрдогана) Экрема Имамоглу. Накануне на акциях в его поддержку были задержаны более 300 человек

Суд в Стамбуле утром 23 марта санкционировал арест мэра города Экрема Имамоглу, сообщает CNN Turk.

Как постановил суд, Имамоглу, обвиняемый в коррупции, будет находиться в тюрьме до окончания судебного процесса по делу.

Арест Имамоглу произошел на фоне продолжающихся по всей Турции протестов его сторонников. Они продолжаются уже несколько дней и сопровождаются массовыми задержаниями. Вечером 22 марта по всей Турции были задержаны более 300 человек.

Имамоглу — один из лидеров Республиканской народной партии, которая находится в оппозиции к президенту Реджепу Эрдогану. Предполагалось, что он станет основным соперником Эрдогана на следующих президентских выборах в 2028 году.

Несколько дней назад диплом о высшем образовании Имамоглу был аннулирован, основанием для этого стали якобы обнаруженные нарушения технического характера. Наличие такого диплома — обязательное условие для выдвижения кандидатуры на выборах президента.