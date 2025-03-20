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В Турции — массовые акции против задержания мэра Стамбула Люди выходят на митинги и громко стучат посудой в своих домах — в медиа уже прозвали это «кастрюльной революцией»

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В Турции тысячи людей вышли на улицы после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его обвиняют в коррупции и помощи Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти считают террористической организацией. При этом в Стамбуле ввели запрет на демонстрации, и жители в знак протеста гремели посудой в квартирах, поэтому СМИ называют происходящее «кастрюльной революцией». Протесты проходят не только в Стамбуле, но и в Анкаре. Их участники требуют отставки правительства и скандируют «Президент Имамоглу», поскольку Имамоглу на этой неделе хотели выдвинуть кандидатом в президенты от оппозиционной Республиканской народной партии. Его считают главным соперником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Выборы в Турции намечены на 2028 год, но не исключено досрочное голосование.
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