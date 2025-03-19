В Стамбуле задержан мэр города Экрем Имамоглу, представляющий оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП), его доставили в полицию, сообщает CNN Turk.

Всего прокуратура Турция выдала ордера на арест более 100 человек, в том числе высокопоставленных сотрудников администрации Стамбула.

Как уточняет Associated Press, Имамоглу задержан в рамках расследования о коррупции и связях с террористическими организациями.

На фоне задержания мэра Стамбула в городе закрыли несколько дорог и запретили на четыре дня проведение каких-либо демонстраций. Мониторинговый сервис NetBlocks также сообщает, что в Турции ограничивается доступ к соцсети X (бывший твиттер), инстаграму, ютьюбу, тиктоку.

18 марта стамбульский университет сообщил, что по запросу прокуратуры Турции диплом Имамоглу, полученный в 1995 году, будет аннулирован. Диплом о высшем образовании — обязательное условие для участия в президентских выборах в Турции. Имамоглу назвал решение вуза «юридически необоснованным» и «тревожным признаком политического вмешательства в академическую жизнь».

Вскоре после новостей о задержании в аккаунте мэра Стамбула в соцсети X появилась запись с таким текстом: «Воля народа не может быть подавлена ​​запугиванием или незаконными действиями. Я остаюсь решительным и опираюсь не только на 16 миллионов жителей Стамбула, но и на 86 миллионов граждан Турции и всех, кто поддерживает демократию и справедливость во всем мире. Я стою твердо в своей борьбе за основные права и свободы».

Республиканская народная партия планировала в воскресенье, 23 марта, провести съезд, на котором Имамоглу был бы объявлен кандидатом на предстоящих президентских выборах, пишет AP. Выборы президента Турции намечены на 2028 год, но не исключается проведение досрочных выборов.

В начале 2025 года в отношении Имамоглу было начато несколько расследований, в том числе об оказании воздействия на следствие, эксперта или свидетеля.

В прошлом году в Турции прошли муниципальные выборы, на которых кандидаты от оппозиции победили кандидатов Эрдогана в Анкаре и Стамбуле. Партия справедливости и развития президента Турции показала худший результат на местных выборах за почти 20 лет.

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