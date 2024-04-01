На местных выборах в Турции оппозиционная партия опередила партию Эрдогана

В Турции на прошедших местных выборах оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) опережает правящую Партию справедливости и развития. По данным после обработки 99,82% протоколов с избирательных участков, которые публикует Daily Sabah, НРП набирает в общей сложности 37,74% голосов, а Партия справедливости и развития — 35,49%.

В частности, кандидаты от оппозиции побеждают на выборах мэров крупнейших городов — Стамбула, Анкары и Измира.

Reuters отмечает, что Партия справедливости и развития показала худший результат на местных выборах за почти 20 лет. Так, на местных выборах, которые прошли в марте 2019 года, Партия справедливости и развития набрала в общей сложности 44,33% голосов, а НРП — 30,12%.

Лидер Партии справедливости и развития президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал результаты местных выборов «поворотным моментом».

Выступая в штаб-квартире партии после объявления первых результатов, Эрдоган признал, что его партия «потеряла популярность», подчеркнув, что предпримет шаги, чтобы учесть пожелания избирателей. «Если мы допустили ошибку, мы исправим ее. Если что-то нужно добавить, мы это сделаем», — сказал он.

При этом Эрдоган подчеркнул, что результат выборов свидетельствует о том, что они были демократичными.

Результаты местных выборов должны, помимо прочего, показать, сможет ли оппозиция представлять серьезную угрозу для Реджепа Тайипа Эрдогана, если он будет баллотироваться на пост президента в 2028 году.

На предыдущих выборах президента Турции в мае 2023 года Эрдоган лишь с небольшим отрывом опередил оппозиционного кандидата.

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