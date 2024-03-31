На выборах мэра Стамбула лидирует оппозиционный глава города Экрем Имамоглу

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу лидирует на выборах главы города, прошедших 31 марта.

По предварительным данным, Имамоглу набирает 50,05% голосов после обработки 48,98% бюллетеней, сообщает Daily Sabah. На втором месте кандидат от правящей Партии справедливости и развития Мурат Курум с 41,21%.

На выборах мэра Анкары, столице Турции, лидирует действующий глава города, оппозиционер Мансур Яваш, у него 58,21% голосов после обработки 27,87% бюллетеней. Его основной соперник, глава муниципалитета Кечиорен Тургут Алтынок набирает 34,20%.

И Экрем Имамоглу, и Мансур Яваш представляют оппозиционную Народно-республиканскую партию. Они руководят Стамбулом и Анкарой соответственно, начиная с марта 2019 года.

«Би-би-си» отмечает, что результаты выборов в Стамбуле покажут, сможет ли оппозиция представлять серьезную угрозу для действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих в 2028 году президентских выборах.

Эрдоган находится у власти с 2014 года. Во время прошлых выборов президента Турции в мае 2023 года он одержал победу, обойдя с небольшим отрывом единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

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