Арестованный мэр Стамбула набрал большинство голосов на праймериз главной оппозиционной партии Турции

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз Народно-республиканской партии (СНР) Турции, в ходе которых определялся кандидат на участие в президентских выборах. Такие данным, сообщает NTV, объявил во время митинга в Стамбуле лидер партии Озгюр Озель.

Имамоглу и несколько десятков его сторонников были задержаны 19 марта по подозрению в коррупции.

Турецкие политические аналитики называли мэра Стамбула основным соперником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Арест Имамоглу за несколько дней до праймериз был воспринят оппонентами Эрдогана как попытка устранить конкурента.

Уголовное преследование Имамоглу вызвало акции протеста его сторонников, которые продолжаются уже несколько дней и сопровождаются массовыми задержаниями.

Подробнее о происходящем в Турции

В Турции арестовали мэра Стамбула — главного конкурента Эрдогана на выборах. По всей стране — масштабные протесты и массовые задержания Насколько серьезен этот кризис?

Подробнее о происходящем в Турции

В Турции арестовали мэра Стамбула — главного конкурента Эрдогана на выборах. По всей стране — масштабные протесты и массовые задержания Насколько серьезен этот кризис?