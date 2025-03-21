Журналистка Мария Пономаренко объявила о прекращении сухой голодовки в СИЗО

Журналистка RusNews Мария Пономаренко, осужденная по обвинению о «фейках» про российскую армию и ожидающая суда по другому уголовному делу, написала письмо из СИЗО, в котором сообщила о прекращении сухой голодовки. Об этом сообщает само издание RusNews.

В письме Пономаренко пишет, что голодовку устроила «в знак протеста против беспредела, который достал вкрай» из-за сильного ухудшения ее самочувствия. Сколько продолжалась голодовка — неизвестно.

О том, что Пономаренко держит голодовку, редакция RusNews узнала 17 марта, но с какого момента журналистка голодала, было неизвестно. Тогда же издание опубликовало еще два письма от Пономаренко, в которых она рассказывала о своем тяжелом состоянии. Кроме того, как писало издание, во время одного из судебных заседаний Пономаренко рассказала адвокату, что была вынуждена вскрыть вены «из-за постоянных издевательств со стороны администрации» и показала ему шов, наложенный на вену на локтевом сгибе.

24 марта Пономаренко должна выступить в суде с последним словом.

Марию Пономаренко задержали в апреле 2022 года, а в феврале 2023-го приговорили к шести годам колонии по обвинению в распространении «фейков» о российской армии из-за поста об ударе по драмтеатру в Мариуполе.

В ноябре 2023-го стало известно, что Пономаренко обвиняют в нападении на двух сотрудников колонии (часть 2 статьи 321 УК). По официальной версии, журналистка, находясь в ИК-6 Шипуново Алтайского края, отказалась идти на дисциплинарную комиссию, в результате чего сотрудники колонии повели ее туда силой, а та напала на них. Сама журналистка отрицает эти обвинения.

В сентябре 2024 года на заседании по новому делу в Шипуновском районном суде Алтайского края Пономаренко сообщила, что объявляет голодовку. Позже адвокат журналистки рассказал, что та держала голодовку пять дней и прекратила ее после того, как анализы крови указали на ухудшение здоровья.