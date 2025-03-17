Журналистка Мария Пономаренко, осужденная по делу о «фейках» про армию, вскрыла вены в колонии «из-за постоянных издевательств со стороны администрации»
Журналистка Мария Пономаренко, осужденная по обвинению в распространении «фейков» об армии, вскрыла вены в колонии, рассказал ее адвокат «ОВД-Инфо».
По словам защитника, во время последнего судебного заседания она показала ему шов, наложенный на вену на локтевом сгибе. Пономаренко объяснила, что была вынуждена вскрыть вены «из-за постоянных издевательств со стороны администрации».
Издание RusNews, где работала Пономаренко, пишет, что она «находится на грани суицида». Издание опубликовало два письма от журналистки, где она рассказывает о своем тяжелом состоянии и просит о помощи. RusNews также сообщает, что сейчас Пономаренко держит сухую голодовку.
В феврале 2023 года Пономаренко получила шесть лет колонии по обвинению в распространении «фейков» о российской армии из-за поста об ударе по драмтеатру в Мариуполе.
Уже в колонии на Пономаренко завели новое уголовное дело, обвинив в нападении на двух сотрудников ФСИН, которые силой пытались отвести ее на дисциплинарную комиссию. Журналистка обвинения отрицает.
Суд начал рассматривать новое дело против Пономаренко в январе. 24 марта, как ожидается, журналистка выступит с последним словом. В нем, пишет RusNews, она планирует «рассказать о том, как, по ее словам, персонал колонии Шипуново склоняет ее к суициду и о многом другом».