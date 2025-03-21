В Госдуму внесли пакет законопроектов, направленных «на обеспечение защиты суверенитета России». Депутаты предлагают лишать свободы за содействие международным организациям
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение парламента три законопроекта, направленных «на обеспечение защиты суверенитета и недопущение вмешательства во внутреннюю политику России», сообщила вице-спикер Ирина Яровая.
Ранее о подготовке этих законопроектов говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он же стал одним из авторов инициатив. На момент написания новости документы еще не были опубликованы в базе Госдумы.
По словам Яровой, авторы законопроектов предлагают:
- по 20 видам преступлений (включая призывы к терроризму и экстремизму, а также распространение «фейков» об армии) проводить заочные суды в отношении лиц, совершивших преступления против безопасности РФ;
- признавать «иностранными агентами» лиц, которые оказывают содействие иностранным организациям, «действующим вопреки интересам РФ», а также вовлекают граждан в сбор военно-технической информации о России;
- лишать свободы на срок до семи лет и конфисковать имущество за «корыстное содействие» международным организациям, в которых не участвует Россия, в частности Международному уголовному суду;
- лишать свободы на срок до пяти лет и конфисковать имущество за «дискредитацию» армии РФ и призывы к санкциями против России.
Яровая уточнила, что сейчас в отношении преступлений, которые совершаются по найму и из корыстных побуждений, закон предусматривает конфискацию имущества, полученного в результате преступных действий. По словам депутата, законопроекты вводят новые квалифицирующие признаки совершения преступлений, «направленных на причинение вреда национальной безопасности РФ».
Владимир Путин в феврале 2024 года подписал закон о возможности конфискации имущества за совершение ряда преступлений «из корыстных побуждений». Среди них — «фейки» об армии и публичные призывы, направленные против безопасности государства.
До принятия этого закона российский Уголовный кодекс предусматривал конфискацию имущества у осужденных по нескольким десяткам статей — в основном, экономического характера или за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Примерно в то же время в Госдуме предложили ужесточить наказание за «дискредитацию» армии, если она была совершена «из корыстных побуждений».