Трамп (в окружении школьников за партами) подписал указ о начале ликвидации министерства образования

Президент США Дональд Трамп 20 марта подписал указ, призванный ликвидировать . Документ опубликован на сайте Белого дома.

Трамп подписал указ на церемонии в Восточной комнате Белого дома в присутствии преподавателей и школьников, пишет Reuters. Школьники сидели за партами вокруг президента и подписывали свои шуточные указы.

Президент Трамп подписал указ об упразднении министерства образования. «Закрытие министерства образования даст детям и их семьям возможность вырваться из системы, которая их подводит», — заявил президент Трамп

«Мы собираемся вернуть образование обратно в штаты, где ему и место», — заявил Трамп на церемонии.

Президент США отметил, что его указ стал первым шагом «к ликвидации» министерства образования. Для закрытия министерства необходимо, чтобы решение поддержали 60 из 100 членов сената конгресса США, однако у Трампа не хватает голосов для принятия такого акта.

Закрытие министерства образования — одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. После начала его второго президентского срока численность сотрудников министерства сократилась вдвое, что оспорили генеральные прокуроры примерно 20 штатов.

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