Трамп подпишет указ с требованием закрыть министерство образования

Президент США Дональд Трамп собирается 20 марта подписать указ, начинающий процесс закрытия министерства образования. Первой об этом сообщила газета USA Today, ссылаясь на высокопоставленных представителей администрации Трампа. Информацию подтвердили в пресс-службе Белого дома, пишет The Wall Street Journal.

Министерство контролирует около 100 тысяч государственных и 34 тысяч частных школ в США, при этом более 85% финансирования государственных школ поступает от штатов и местных органов власти. Министерство контролирует студенческие займы на сумму 1,6 триллиона долларов, которыми пользуются десятки миллионов американцев для оплаты учебы в университете. Министерство не разрабатывает учебные планы и не принимает решений по большинству школьных вопросов.

Ожидается, что Трамп подпишет указ на церемонии в Белом доме, где будут присутствовать несколько губернаторов-республиканцев и комиссаров по вопросам образования.

В указе Трамп поручит министру образования Линде Макмэон предпринять «все необходимые шаги» для того, чтобы содействовать закрытию ведомства и «вернуть полномочия в сфере образования штатам». В своем указе Трамп также призовет «обеспечить бесперебойное предоставление услуг, программ и льгот, на которые рассчитывают американцы».

Чтобы закрыть министерство образования, Трамп должен заручиться поддержкой конгресса США, пишет Reuters. У республиканцев 53 места в 100-местном сенате, но для принятия закона о ликвидации агентства необходимо 60 голосов, то есть нужно заручиться поддержкой семи демократов. При этом демократы в сенате, по мнению СМИ, вряд ли поддержат ликвидацию министерства образования.

Источники американских медиа сообщили, что указ Трампа не затронет студенческие займы, а также программы для детей с ограниченными возможностями, которые составляют основную часть бюджета министерства. Неясно, как Белый дом рассчитывает провести значительные изменения, не затрагивая эти программы, пишет The Wall Street Journal.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс сообщил, что указ Трампа «даст возможность родителям, штатам и общинам взять контроль в свои руки и улучшить результаты всех учеников». В указе говорится, что с момента создания в 1979 году министерство потратило более трех триллионов долларов, но успеваемость учащихся не улучшилась, указывает Reuters.

Закрытие министерства образования — одно из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа, он неоднократно называл работу министерства «большой аферой». После того, как Трамп вступил в должность президента в январе, министерство сократило штат своих сотрудников почти вдвое — с 4133 до 2183 человек. Генеральные прокуроры около 20 штатов ранее в марте подали иск с требованием запретить Трампу расформировывать министерство и остановить увольнение сотрудников.

Потенциальная ликвидация министерства образования — первая попытка Трампа закрыть агентство на уровне кабинета министров. Ранее Трамп и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск уже пытались закрыть правительственные программы и учреждения, в том числе Агентство по международному развитию (USAID) и Агентство по глобальным медиа (USAGM).

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