Путин обязал украинцев, «не имеющих законных оснований» для проживания в России, до 10 сентября «урегулировать свое правовое положение» или покинуть страну

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что граждане Украины, у которых нет законных оснований находиться на территории РФ, должны самостоятельно покинуть страну или до 10 сентября 2025 «урегулировать свое правовое положение в РФ».

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из указа также следует, что иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территориях самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей, должны пройти медицинское освидетельствование для подтверждения отсутствия инфекционных заболеваний и факта употребления наркотиков.

В июле 2022 года Путин подписал указ, распространяющий возможность упрощенного получения российского гражданства на жителей всей Украины. До этого, в июле 2019 года, он упростил процедуру получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а в мае 2022 года — для жителей оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины.