Politico: ЕС разрабатывает стратегию переманивания американских ученых, столкнувшихся с сокращением финансирования в США

Группа из 12 европейских государств разрабатывает стратегию переманивания американских ученых в ответ на сокращения в сфере образования и исследований в США, пишет Politico со ссылкой на письмо стран, адресованное комиссару ЕС по инновациям.

В письме говорится, что Евросоюзу нужен «бум привлекательности», чтобы переманить из-за рубежа талантливых ученых, «которые могут пострадать от вмешательства в исследования и немотивированных сокращений финансирования». Письмо подписали Германия, Франция, Чехия, Австрия, Словакия, Эстония, Латвия, Испания, Словения, Греция, Болгария и Румыния.

В числе предложений, как привлечь исследователей — целевое финансирование, иммиграционная структура и укрепление партнерских отношений с «другими ведущими научными странами», пишет Politico.

Издание отмечает, что прямо США в письме не называется, но есть «явные ссылки» на ситуацию в сфере американского образования и науки. Министр исследований Франции Филипп Батист сказал Politico, что «необходимо срочно организоваться», чтобы привлечь талантливых исследователей, которые «хотели бы или должны покинуть США».

Подписавшие письмо страны хотят, чтобы Еврокомиссия организовала встречу министров исследований ЕС в ближайшие недели для разработки плана.

Министерство образования США после вступления Дональда Трампа в должность президента в январе 2025 года сократило штат сотрудников почти вдвое. Сокращения коснулись и университета Джонса Хопкинса, ставшего известным во время пандемии благодаря эпидемиологической статистике— его представитель сообщил, что из-за уменьшения государственного финансирования будут уволены более двух тысяч ученых.

20 марта, как сообщила газета USA Today со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации Трампа, президент США собирается подписать указ, начинающий процесс закрытия министерства образования. Указ обяжет министра образования США Линду Макмэхон принять все необходимые меры для содействия закрытию ведомства и «возвращения полномочий в сфере образования штатам». Однако для принятия окончательного решения о закрытии министерства потребуется одобрение конгресса.

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