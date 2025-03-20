Белый дом в числе причин закрытия «Голоса Америки» назвал редакционный запрет называть ХАМАС террористами. От идеи такого запрета медиакорпорация отказалась еще в 2023 году

Официальный сайт Белого дома в числе причин прекращения финансирования «Голоса Америки» назвал якобы имевшийся в редакции запрет называть в материалах ХАМАС и его участников террористами. Однако, как выяснил фактчекерский проект «Проверено.Медиа», такого запрета не было (хотя в 2023 году руководство «Голоса Америки» действительно планировало его ввести).

Пресс-релиз, посвященный указу президента Дональда Трампа о прекращении финансирования «Голоса Америки», появился на сайте Белого дома 15 марта. Там говорилось, что этот указ «гарантирует, что налогоплательщики больше не будут платить за радикальную пропаганду». Далее в пресс-релизе шли несколько примеров «радикальности» «Голоса Америки». Первый пункт гласил: «Руководство „Голоса Америки“ запретило своим сотрудникам называть ХАМАС и его членов террористами, „за исключением случаев цитирования“».

В пресс-релизе стоит ссылка на статью консервативного издания National Review, вышедшую в октябре 2023 года, вскоре после нападения ХАМАС на Израиль. В этой статье написано о том, что сотрудники получили от руководства соответствующую директиву, однако уточняется, что она «вызвала разногласия» среди журналистов и редакторов.

Как пишет «Проверено.Медиа», получившее доступ к внутренней переписке сотрудников «Голоса Америки», такая директива действительно была, однако она вызвала «не просто разногласия, а ярко выраженный протест ряда журналистов», после чего в редакции началась активная дискуссия по этому вопросу.

Через несколько недель на фоне внутренних обсуждений, а также критики в консервативной прессе США директива была отменена. «Захват заложников и преднамеренное убийство гражданских, как это произошло во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, являются актами терроризма, а люди, совершившие эти действия, по определению являются террористами», — объявило руководство сотрудникам. В том же сообщении подчеркивалось, что в публикациях обязательно необходимо упоминать, что правительство США официально считает ХАМАС террористической организацией.

Дональд Трамп 14 марта распорядился провести масштабные сокращения сотрудников в семи федеральных агентствах. В их число вошло Агентство по глобальным медиа (USAGM), которое курирует «Голос Америки» и корпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

«Голос Америки» уже объявил о приостановке работы, а его сотрудники начали получать уведомления об увольнении.

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