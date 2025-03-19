Войска РФ нанесли удар 145 беспилотниками по Украине. Украинские дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае

Российские войска в ночь на 19 марта нанесли по территории Украины удар ракетами «Искандер-М», С-300 и запустили 145 беспилотников типа «Шахед», также дроны-имитаторы, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

72 ударных беспилотника и дронов-имитаторов, по данным украинских военных, были сбиты над Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

Один из российских беспилотников попал в крышу областной клинической больницы в Сумах. В здании выбиты окна, люди не пострадали, сообщили власти Сумской области. Еще один дрон ранним утром 19 марта упал на крышу Краснопольской больницы, сообщила Сумская областная администрация. Там также люди не пострадали, пациентов и персонал больницы эвакуируют.

В России в ночь на 19 марта украинские беспилотники атаковали нефтебазу, расположенную возле станицы Кавказская в Краснодарском крае. На нефтебазе был поврежден трубопровод, возник пожар. Работа предприятия приостановлена. Пострадавших, по данным оперативного штаба Краснодарского края, нет. Площадь пожара, по данным оперштаба на 10:30 мск, составляла 1,7 тысячи квадратных метров.

Минобороны РФ объявило, что в течение ночи «дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов», в том числе 35 дронов над Курской областью, 13 над Орловской и семь над акваторией Азовского моря.

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор президентов США и России, после которого Кремль объявил, что Владимир Путин поддержал 30-дневный отказ от ударов по энергетике Украины, дав соответствующую команду военным. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя разговор Путина и Трампа, заявил, что Киев поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. «Но не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать», — добавил он.

О чем говорили Трамп и Путин

Трамп требовал полного прекращения огня в Украине. Путин на переговорах с ним фактически ответил отказом Итоги их беседы — по версии Кремля

О чем говорили Трамп и Путин

Трамп требовал полного прекращения огня в Украине. Путин на переговорах с ним фактически ответил отказом Итоги их беседы — по версии Кремля