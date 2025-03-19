Служба безопасности Украины предъявила обвинения телеведущему Борису Корчевникову из-за призывов уничтожать украинцев

Служба безопасности Украины сообщила 19 марта, что заочно предъявила обвинения телеведущему Борису Корчевникову, он объявлен в розыск.

По версии СБУ, Корчевников в многочисленных эфирах на российском телевидении оправдывал полномасштабное вторжение войск РФ в Украину и военные преступления российских военных.

«Также он публично призывал к захвату всей территории Украины и физическому уничтожению граждан нашего государства», — сообщили в СБУ. В ведомстве не привели примеры высказываний Корчевникова.

Кроме того, установило украинское следствие, Корчевников в 2022-2023 годах неоднократно ездил на оккупированные территории Украины, «где выступал в поддержку Путина и вооруженной агрессии РФ».

СБУ возбудила в отношении Корчевникова уголовное дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, оправдании агрессии РФ против Украины и незаконном пересечении границы.

Борис Корчевников — генеральный директор телеканала «Спас», ведущий проекта «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1». Корчевников с 2022 года находится под санкциями Евросоюза и Швейцарии.

Служба безопасности Украины ранее в марте заочно предъявила обвинения певцу Григорию Лепсу и актеру Ивану Охлобыстину.