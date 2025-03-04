Служба безопасности Украины заочно российскому актеру Ивану Охлобыстину по трем уголовным статьям. Это посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 3 статьи 110 УК Украины), пропаганда войны (статья 436 УК Украины) и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (часть 3 статьи 436-2 УК Украины).

Поводом для уголовного расследования стало участие Охлобыстина в митинге-концерте по случаю аннексии четырех украинских регионов, который прошел на Красной площади в сентябре 2022 года. Как утверждает СБУ, на митинге актер «прямо со сцены призвал к продолжению вооруженной агрессии России, убийству украинцев и захвату новых регионов нашего государства».

«Существует мнение, что в скором времени „специальную военную операцию“ переименуют в контртеррористическую операцию. Кто-то даже говорит, что это будет Отечественная война, но я считаю, что и этого недостаточно. Правильно это назвать священная война. Существует такое древнее русское междометие „гойда“, означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей! Гойда, братья и сестры! Бойся, старый мир, управляемый безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся, мы идем! Гойда!»

СБУ также задокументировала другие выступления Ивана Охлобыстина, в которых тот «агитировал за распространение кремлевского режима по всей территории Украины». Инициированная спецслужбой лингвистическая экспертиза подтвердила «факты подрывной деятельности» актера в пользу России.

Иван Охлобыстин публично поддерживает российское вторжение в Украину. В 2023 году он озвучил серию видео «Азбука », в которых учат, как штурмовать здания, вести уличный бой и рыть окопы.

Как прошел митинг в сентябре 2022 года

«Неужели они думают, что мы тут по зову сердца?» На Красной площади под крики «Гойда!» отпраздновали аннексию украинских регионов. Репортаж «Медузы»

Как прошел митинг в сентябре 2022 года

«Неужели они думают, что мы тут по зову сердца?» На Красной площади под крики «Гойда!» отпраздновали аннексию украинских регионов. Репортаж «Медузы»