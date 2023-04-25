На ютьюбе опубликована серия мультипликационных роликов под общим названием «Азбука СВО», в них персонаж с голосом и внешностью Ивана Охлобыстина учит, как штурмовать здания, вести уличный бой и рыть окопы.

Азбука сво — Иван Охлабыстян

Телеграм-канал «Подъем» связался с директором актера Максимом Брусницыным, который подтвердил, что над роликами действительно работал Охлобыстин.

Иван любит такие необычные проекты, нестандартные, не по кальке сделанные, а те, которые привлекают внимание, потому что искусство должно восхищать, возбуждать новые мечты, новые идеи, а не просто на телевизоре обои сменяющиеся.

Кто был заказчиком анимационных роликов, Брусницын не сообщил. На ютьюб-канале, где выложены видео, указан лишь номер электронного кошелька и ссылка на телеграм-канал с новостями Кургана.

Иван Охлобыстин публично поддерживает российское вторжение в Украину. Он, в частности, был одним из выступавших на митинге-концерте в «Лужниках» в поддержку аннексии украинских регионов.

Вот как это было

«Неужели они думают, что мы тут по зову сердца?» На Красной площади под крики «Гойда!» отпраздновали аннексию украинских регионов. Репортаж «Медузы»

Вот как это было

«Неужели они думают, что мы тут по зову сердца?» На Красной площади под крики «Гойда!» отпраздновали аннексию украинских регионов. Репортаж «Медузы»