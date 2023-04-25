«В помещение заходите вдвоем — сначала граната, потом ты». Иван Охлобыстин озвучил серию видео «Азбука СВО», в которой учат рыть окопы и вести уличный бой
На ютьюбе опубликована серия мультипликационных роликов под общим названием «Азбука СВО», в них персонаж с голосом и внешностью Ивана Охлобыстина учит, как штурмовать здания, вести уличный бой и рыть окопы.
Телеграм-канал «Подъем» связался с директором актера Максимом Брусницыным, который подтвердил, что над роликами действительно работал Охлобыстин.
Иван любит такие необычные проекты, нестандартные, не по кальке сделанные, а те, которые привлекают внимание, потому что искусство должно восхищать, возбуждать новые мечты, новые идеи, а не просто на телевизоре обои сменяющиеся.
Кто был заказчиком анимационных роликов, Брусницын не сообщил. На ютьюб-канале, где выложены видео, указан лишь номер электронного кошелька и ссылка на телеграм-канал с новостями Кургана.
Иван Охлобыстин публично поддерживает российское вторжение в Украину. Он, в частности, был одним из выступавших на митинге-концерте в «Лужниках» в поддержку аннексии украинских регионов.