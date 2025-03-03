Российский певец Григорий Лепс стал фигурантом уголовного дела в Украине. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Лепс является подозреваемым по статьям о финансировании свержения конституционного строя и об оправдании агрессии РФ.

Основанием для этого стали обещания Лепса платить российским военным по миллиону рублей за каждый подбитый украинский танк, а также его регулярное участие в сборах аммуниции для военнослужащих ВС РФ.

В июне 2023 года Лепс и ряд других российских музыкантов поддержали инициативу основателя группы «Земляне» Владимира Киселева учредить денежную премию за уничтожение танков Leopard на войне в Украине. Через несколько недель после этого Лепс опубликовал видео, на котором некий человек в маске благодарит музыканта за выплаченный ему за подбитый танк миллион рублей. «Я ответил за свои слова», — подписал видео певец.

Лепс из-за войны находится под персональными санкциями Евросоюза.