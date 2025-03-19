Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс, застрявшие на МКС на девять месяцев, вернулись на Землю

Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс вернулись на Землю спустя девять месяцев, сообщает Associated Press.

Они вернулись с Международной космической станции (МКС) на Землю в капсуле космического корабля Crew Dragon компании SpaceX вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом и российским космонавтом Александром Горбуновым.

Путь от МКС до Земли составил 17 часов. Корабль с экипажем приводнился возле побережья штата Флорида.

Американский пилотируемый космический корабль «Старлайнер» производства Boeing с Уилмором и Уильямс на борту прибыл на МКС 6 июня. Для корабля «Старлайнер» это был третий полет к МКС — но только первый в пилотируемом варианте. Возвращение аппарата с командой на Землю предполагалось уже через неделю после стыковки, но в процессе полета возникла проблема с двигательной установкой и другие технические неисправности. Из-за этого возвращение на «Старлайнере» посчитали опасным для экипажа.

«Старлайнер» отправился на Землю без экипажа, а миссия астронавтов растянулась на более чем девять месяцев. В итоге NASA приняло решение, что астронавты вернутся в 2025 году на космическом корабле SpaceX Crew Dragon, который в сентябре 2024 полетел к МКС в рамках миссии по ротации астронавтов. Два из четырех мест на Crew Dragon остались свободными для Уилмора и Уильямс.

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