Boeing с третьего раза запустил к МКС пилотируемый корабль Starliner. На его борту два астронавта NASA

Корпорация Boeing запустила к Международной космической станции (МКС) первый пилотируемый корабль Starliner, на борту которого находятся двое астронавтов NASA — Бутч Уилмор и Суни Уильямс.

Аппарат с астронавтами на борту стартовал с мыса Канаверал в штате Флорида и был запущен при помощи ракеты-носителя Atlas V United Launch Alliance. Он уже отделился от ракеты, а стыковка с МКС запланирована на 6 июня. Астронавты будут находиться на МКС примерно неделю.

Это — третья попытка запуска аппарата. Первая проводилась 6 мая, вторая — 1 июня. Обе были безуспешными из-за технических неисправностей.

Целью программы запуска NASA называет сертификацию корабля, чтобы впоследствии он мог совершать регулярные и безопасные полеты к станции и обратно на Землю.

Корабль Starliner разрабатывался корпорацией Boeing по контракту с NASA в рамках государственно-частного партнерства с 2014 года. В то же время развивался проект Crew Dragon компании SpaceX, который с 2020 года уже доставляет людей (в том числе космических туристов) на МКС. Boeing же, как отмечает The Wall Street Journal, на протяжении этих лет сталкивался с различными проблемами и сообщал о связанных с разработкой убытках в размере 1,4 миллиарда долларов.