Минобороны России обвинило Киев в попытке «вклинения» в Белгородской области для «создания негативного фона» вокруг переговоров Путина и Трампа

Киев предпринял попытку «вклинения» подразделений ВСУ на территорию России в западной части Белгородской области для создания «негативного фона» вокруг переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, заявили в российском Минобороны.

Попытка прорыва украинскими войсками была предпринята, как утверждает российское ведомство, утром в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В течение дня ВСУ осуществили пять атак, заявили в Минобороны.

Российские военные оценили численность украинских бойцов, принимавших участие в операции, в 200 человек. Однако «провокация» Киева накануне «российско-американских переговоров на высшем уровне» была сорвана, а все атаки отражены, отчиталось Минобороны. В сообщении ведомства говорится, что пересечения государственной границы России не допущено.

Минобороны также заявило, что российские военные нанесли ряд авиационных и ракетных ударов по «вскрытым местам скопления личного состава» резервов ВСУ в 8–10-километровой зоне в Сумской области.

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреливают приграничный Краснояружский район, в регионе «сложная обстановка». Российские «военкоры» писали, что ВСУ начали «наступательные действия» на белгородском направлении — с участием танков и пехоты.

Вечером Гладков заявил, что обстановка в Краснояружском районе «продолжает оставаться сложной», а Минобороны и погранслужба «выполняют поставленные боевые задачи». До этого Гладков сообщал, что ВСУ продолжают обстреливать Краснояружский район. При обстреле в районе села Репяховка, по его словам, был ранен боец самообороны. Затем обстрелу подвергся также поселок Красная Яруга (примерно в 20–30 километрах от Прилесья и Демидовки на границе), где погиб боец подразделения «Орлан» и загорелся автобус. Также, как сообщил губернатор, был поврежден рядом стоящий социальный объект.

Генштаб ВСУ положение дел в Белгородской области не комментировал, а в вечерней сводке указал только, что ситуация на границе Сумской и Курской областей находится под контролем украинских сил, отрицая информацию о продвижении российских войск вглубь Сумской области.

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