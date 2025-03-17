На расследователя The Insider и ФБК Сергея Ежова завели дело об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». К его родителям в Рязани пришли с обыском

В Рязани сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру родителей журналиста-расследователя The Insider и Фонда борьбы с коррупцией Сергея Ежова, сообщил он сам в соцсети Х.

К моменту визита силовиков в квартире никого не было, поэтому те «просто выломали дверь», рассказал Ежов.

По информации журналиста, обыск был связан с уголовным делом об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (статья 330.1 УК), которое завели на Ежова. Что именно стало поводом для возбуждения дела, не уточняется.

«Ну что ж, буду работать еще больше и лучше. Уверен в своей правоте и важности того, что делаю», — добавил Ежов.

Минюст России объявил Сергея Ежова «иностранным агентом» в июле 2024 года, По мнению ведомства, журналист «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ» и выступал против российского вторжения в Украину.

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