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Минюст объявил «иноагентами» журналистов Олесю Герасименко и Сергея Ежова

Источник: Минюст России

Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него пять человек. 

В список «иноагентов» добавили:

  • журналистку Олесю Герасименко;
  • журналиста Сергея Ежова;
  • юриста Григория Вайпана;
  • муниципального депутата из Петербурга Сергея Трошина;
  • бывшего муниципального депутата из Петербурга Федора Уткина.

По мнению Минюста, журналисты Олеся Герасименко и Сергей Ежов «распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ» и выступали против российского вторжения в Украину. 

Кроме того, Ежов, по версии министерства, «призывал к введению ограничительных мер в отношении граждан РФ». 

В сообщении Минюста также говорится, что Трошин распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях», а также «осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений». 

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