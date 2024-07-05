Минюст объявил «иноагентами» журналистов Олесю Герасименко и Сергея Ежова
Источник: Минюст России
Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него пять человек.
В список «иноагентов» добавили:
- журналистку Олесю Герасименко;
- журналиста Сергея Ежова;
- юриста Григория Вайпана;
- муниципального депутата из Петербурга Сергея Трошина;
- бывшего муниципального депутата из Петербурга Федора Уткина.
По мнению Минюста, журналисты Олеся Герасименко и Сергей Ежов «распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ» и выступали против российского вторжения в Украину.
Кроме того, Ежов, по версии министерства, «призывал к введению ограничительных мер в отношении граждан РФ».
В сообщении Минюста также говорится, что Трошин распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях», а также «осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений».