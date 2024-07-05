Минюст объявил «иноагентами» журналистов Олесю Герасименко и Сергея Ежова

Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него пять человек.

В список «иноагентов» добавили:

журналистку Олесю Герасименко;

журналиста Сергея Ежова;

юриста Григория Вайпана;

муниципального депутата из Петербурга Сергея Трошина;

бывшего муниципального депутата из Петербурга Федора Уткина.

По мнению Минюста, журналисты Олеся Герасименко и Сергей Ежов «распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ» и выступали против российского вторжения в Украину.

Кроме того, Ежов, по версии министерства, «призывал к введению ограничительных мер в отношении граждан РФ».

В сообщении Минюста также говорится, что Трошин распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях», а также «осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений».

Читайте также

«Пройдет время, и над Смольным в неделю прайда повесят радужный флаг» Интервью Сергея Трошина — петербургского депутата, сделавшего каминг-аут

Читайте также

«Пройдет время, и над Смольным в неделю прайда повесят радужный флаг» Интервью Сергея Трошина — петербургского депутата, сделавшего каминг-аут