Корабль «Крю Дрэгон» стартовал к МКС с новым экипажем. Из космоса вернутся астронавты NASA, застрявшие на станции на девять месяцев

Многоразовый космический корабль «Крю Дрэгон» компании SpaceX стартовал к Международной космической станции (МКС) с мыса Канаверал в штате Флорида, сообщает NASA.

Запуск ракеты-носителя «Фалькон 9» с кораблем осуществили 14 марта в 19:03 по времени Восточного побережья США (02:03 мск 15 марта). Примерно через десять минут корабль отделился от второй ступени ракеты и начал автономный полет к МКС. Стыковка произойдет примерно через 14 часов после старта.

В состав экипажа Crew-10 вошли астронавты NASA Энн Макклейн (командир), Николь Айерс, космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

Слева направо: Кирилл Песков, Николь Айерс, Энн Макклейн и Такуя Ониси

Через несколько дней после прибытия Crew-10 на Землю должен вернуться экипаж Crew-9, в состав которого входят астронавты NASA Ник Хейг, Бутч Уилмор и Суни Уильямс, а также космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов. Они вернутся на корабле «Крю Дрэгон Фридом», который находится на МКС с сентября 2024 года.

Если позволят погодные условия в районе приводнения корабля у побережья Флориды, астронавты вернутся уже 19 марта.

Правка. Первоначально эта заметка вышла под заголовком «Корабль „Крю Дрэгон“ стартовал к МКС. Он заберет астронавтов NASA, застрявших на станции на девять месяцев». На самом деле астронавты вернутся на другом корабле. В текст внесены соответствующие извинения. «Медуза» приносит извинения читателям.

Астронавты NASA Суни Уильямс и Бутч Уилмор, которые вернутся на корабле «Крю Дрэгон» на Землю, находятся на МКС с июня 2024 года. Они прибыли на станцию на американском космическом корабле «Старлайнер» компании Boeing. Планировалось, что астронавты проведут на космической станции чуть больше недели, но из-за неполадок на «Старлайнере» их возвращение отложили. «Старлайнер» отправился на Землю без экипажа, а миссия астронавтов растянулась на более чем девять месяцев.

Длительное пребывание в космосе позволило Суни Уильямс побить рекорд по суммарному времени в открытом космосе (за бортом станции) среди женщин — 62 часа и шесть минут, отмечает ABC News.

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