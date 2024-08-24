Астронавты NASA, застрявшие на МКС, вернутся на Землю в 2025 году. Они должны были провести в космосе восемь дней

Астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые вынуждены оставаться на Международной космической станции из-за неполадок корабля «Старлайнер», вернутся на Землю в начале 2025 года, сообщил администратор NASA Билл Нельсон.

Как ожидается, астронавты вернутся в феврале 2025 года на космическом корабле SpaceX Crew Dragon, который в сентябре полетит к МКС в рамках миссии по ротации астронавтов. Два из четырех мест на Crew Dragon останутся свободными для Уилмора и Уильямс.

Корабль «Старлайнер» планируют вернуть на Землю без экипажа.

Астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс прибыли на МКС на американском космическом корабле «Старлайнер» компании Boeing 6 июня. Предполагалось, что аппарат с командой вернется на Землю уже через восемь дней после стыковки, но в процессе полета возникла проблема с двигательной установкой. Из-за неполадки возвращение на «Старлайнере» посчитали опасным для экипажа.

Компания SpaceX — прямой конкурент Boeing в области космических полетов.

подробнее о случившемся

Экипаж космического корабля Boeing должен был заглянуть на МКС на неделю — и вернуться на Землю. Но из-за неполадок астронавты застряли на орбите почти на месяц Если Boeing не починит корабль, спасать экипаж, возможно, придется SpaceX

подробнее о случившемся

Экипаж космического корабля Boeing должен был заглянуть на МКС на неделю — и вернуться на Землю. Но из-за неполадок астронавты застряли на орбите почти на месяц Если Boeing не починит корабль, спасать экипаж, возможно, придется SpaceX