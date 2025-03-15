Кир Стармер: «Мы не можем позволить Путину играть в игры с соглашением о прекращении огня в Украине»

Премьер-министр Великобритании заявил, что нельзя позволить президенту России Владимиру Путину «играть в игры» с возможностью прекращения огня в Украине, сообщает BBC News 15 марта.

«Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента [США Дональда] Трампа. Полное игнорирование Кремлем предложения президента Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир», — заявил британский премьер.

Если Россия наконец-то сядет за стол переговоров, то мы должны быть готовы следить за прекращением огня, чтобы убедиться, что это серьезный и прочный мир. Если же нет, то мы должны напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию и добиться прекращения этой войны.

Владимир Путин заявил 13 марта, что поддерживает предложение США ввести временный режим прекращения огня в российско-украинской войне, но, по его словам, Москва намерена получить от Вашингтона ответы на некоторые вопросы. Так, Путина интересует, что будет делать армия Украины во время режима прекращения огня.

Дональд Трамп заявил 14 марта, что США и Россия провели «очень хорошие и продуктивные переговоры», и, по его словам, «есть все шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится».

Кир Стармер собирается 15 марта провести виртуальную встречу «коалиции желающих» — группы стран, которые стремятся добиться мира в Украине. Ожидается, что во встрече будут участвовать европейские страны, Еврокомиссия, НАТО, Канада, Украина, Австралия и Новая Зеландия.

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