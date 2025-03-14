Суд в Финляндии приговорил неонациста Воислава Тордена к пожизненному сроку по делу о военных преступлениях в Украине
Окружной суд Хельсинки приговорил российского неонациста и одного из командиров диверсионно-штурмовой разведывательной группировки «Русич» Воислава Тордена (в прошлом — Ян Петровский) к пожизненному лишению свободы, сообщила финская телерадиокомпания Yle.
Тордена обвиняли в совершении пяти военных преступлений на востоке Украины в сентябре 2014 года. Обвинения связаны с деятельностью «Русича», которая воевала на стороне сепаратистов в Луганской и Донецкой областях. По версии следствия, Торден и участники «Русича» причастны к убийству 22 и ранению еще четырех украинских солдат. Доказательства обвинения основаны на видеозаписях, которые снимали и публиковали сами участники группы.
Обвинение утверждало, что участники группировки обманом заставили остановиться группу украинских военных, ехавшую на машинах, после чего обстреляли автомобили и ударили по колонне ракетой.
Гособвинение запрашивало для Тордена пожизненный срок. Торден на суде отверг все обвинения и отрицал какую-либо причастность к засаде, в результате которой погибли украинские военные.
Воислава Тордена задержали в Финляндии в августе 2023 года за нарушение миграционного законодательства. Власти Украины требовали его экстрадиции, но Верховный суд Финляндии отклонил запрос Киева. Причиной такого решения стали плохие условия содержания в украинских колониях. После этого власти Финляндии начали в отношении Тордена свое расследование.