В Финляндии для неонациста Воислава Тордена (он же Ян Петровский) запросили пожизненный срок

Государственный обвинитель попросил уездный суд Хельсинки приговорить российского неонациста и одного из командиров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» Воислава Тордена (в прошлом — ) к пожизненному сроку заключения. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle 5 декабря.

Адвокат Хейкки Лампела в то же время заявил, что россиянин отрицает все обвинения в военных преступлениях. Защитник Тордена утверждает, что группа «Русич» не придерживается неонацистской идеологии.

Воислава Тордена обвиняют в совершении пяти военных преступлений на востоке Украины в сентябре 2014 года. Обвинения связаны с деятельностью группы «Русич», воевавшей на стороне сепаратистов в Луганской и Донецкой областях.

По версии обвинения, Торден и участники группы причастны к убийству 22 и ранении четверых украинских солдат. Доказательства обвинения основаны на видеозаписях, которые снимали и публиковали участники «Русича».

Воислава Тордена задержали в Финляндии в августе 2023 года за нарушение миграционного законодательства. Власти Украины добивались его экстрадиции, но Верховный суд Финляндии отклонил запрос Киева из-за условий содержания заключенных в украинских колониях. После этого власти Финляндии начали в отношении Тордена свое расследование.

Как отмечает Yle, в Финляндии впервые проходит суд, связанный с обвинениями в военных преступлениях в Украине.

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