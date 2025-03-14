СМИ: администрация Трампа запросила у Пентагона «надежные военные варианты», как обеспечить доступ США к Панамскому каналу

Администрация президента США Дональда Трампа попросила министерство обороны разработать военные варианты, обеспечивающие доступ США к , сообщил 13 марта телеканал NBC News, ссылаясь на американских чиновников. Информацию подтвердили источники CNN и Reuters.

По данным NBC News, потенциальные варианты варьируются от расширения военного сотрудничества с Панамой до менее вероятного сценария силового захвата Панамского канала американскими военными. По словам чиновников, применение силы будет зависеть о того, насколько Панама согласится углубить двустороннее партнерство по линии оборонных ведомств. Чиновники предупредили, что вторжение США в Панаму маловероятно.

Собеседники NBC News отметили, что администрация Трампа стремится увеличить военное присутствие США в Панаме, чтобы уменьшить влияние Китая.

Чиновники добавили, что Трамп в частном порядке говорил своим советникам, что считает военное присутствие США в Панаме и на самом канале критически важным для того, чтобы Соединенные Штаты вернули себе право собственности на канал. Трамп намерен добиться того, чтобы американских военных видели в зоне канала в качестве демонстрации силы.

По данным CNN, требование администрации Трампа предоставить «надежные военные варианты» по обеспечению беспрепятственного доступа судов и кораблей США к Панамскому каналу прописано в меморандуме «Временное стратегическое руководство по национальной обороне».

По информации источников NBC News, глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Элвин Холси уже представил проекты различных вариантов действий министру обороны Питу Хегсету. Ожидается, что Хегсет в апреле посетит Панаму.

Ни Пентагон, ни посольство Панамы в Вашингтоне не ответили на запросы журналистов о комментарии.

Дональд Трамп во время своего второго президентского срока неоднократно говорил, что собирается расширить территорию США. Помимо Панамского канала он рассчитывает взять под контроль США Гренландию, а также сектор Газа. Помимо этого Трамп собирается присоединить к США соседнюю страну — Канаду.

По данным The Wall Street Journal, Трамп не исключает получение Гренландии военным путем. Президент США заявил 13 марта, что Гренландия нужна США для национальной безопасности.

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